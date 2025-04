Napoli, infortunio per David Neres: le ultime dall’allenamento

Brutte notizie per il Napoli di Conte dopo l’allenamento: risentimento muscolare per David Neres.

Novità in casa Napoli al termine dell’allenamento odierno in vista del match di sabato 19 aprile contro il Monza. Oltre a Juan Jesus e Buongiorno si allunga la lista degli infortunati per gli azzurri.

Conte dovrà fare a meno di David Neres che ha accusato un risentimento muscolare. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Ancora da capire quindi l’entità dell’infortunio e del recupero.

Una cosa è certa: il brasiliano salterà la prossima sfida di campionato con il Monza valida per la 33esima giornata.

Al suo posto dovrebbe quindi giocare Leonardo Spinazzola. Conte dovrebbe quindi schierare un 4-3-3(Clicca qui per la probabile formazione contro il Monza).

Napoli, infortunio per Neres: il comunicato

La società ha comunicato: “Al termine dell’allenamento di oggi David Neres ha accusato un risentimento muscolare. Le sue condizioni saranno valutate prossimamente“.