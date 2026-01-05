Napoli, distorsione alla caviglia sinistra per Neres: i dettagli

Le condizioni di Neres, uscito per infortunio durante Lazio-Napoli

Nel secondo tempo di Lazio-Napoli, partita disputata all’Olimpico, Neres è stato costretto al cambio al 69′. Al suo posto dentro Pasquale Mazzocchi, poi espulso per una lite con Marusic all’88’.

Il brasiliano, nello specifico, si è accasciato a terra dopo un movimento innaturale del piede sinistro e non è stato più in grado di proseguire il match. All’indomani del match, dunque, il calciatore si è sottoposto ad accertamenti medici che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra.

Come si legge da comunicato del Napoli, infatti, “David Neres, infortunatosi nel corso del match contro la Lazio, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra“.

“Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo“, prosegue la nota. Un infortunio che di solito richiede 7/10 giorni di stop. Da monitorare dunque le sue condizioni visti i tanti impegni del club nelle prossime settimane. Sicuramente out per Napoli-Verona di mercoledì 7 gennaio del turno infrasettimanale, l’obiettivo sarà il big match contro l’Inter di domenica 11 gennaio.