Napoli, in programma l’incontro per chiudere l’accordo con Ndoye. Contatti con l’Udinese per Lucca

Il Napoli continua a essere grande protagonista sul mercato

Il Napoli non vuole fermarsi dopo il colpo De Bruyne. Gli azzurri hanno messo nel mirino Dan Ndoye. Nella giornata di domani 19 giugno è in programma l’incontro decisivo con l’entourage dello svizzero per cercare l’accordo con il classe 2000. Successivamente, si cercherà la quadra anche con il Bologna

Per l’attacco un obiettivo resta Lorenzo Lucca. Nella giornata di oggi sono andati in scena i primi contatti tra il Napoli e l’Udinese, confermando la volontà della società campana di voler andare avanti su questa pista.

