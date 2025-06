Napoli-Musah, in definizione gli ultimi dettagli con il Milan

Agli ultimi dettagli il passaggio dal Milan al Napoli del centrocampista classe 2002 statunitense Yunus Musah

In queste ore il Napoli e il Milan stanno definendo gli ultimi dettagli per il trasferimento di Musah in azzurro.

L’operazione che porterà ad Antonio Conte il centrocampista classe 2002 sarà di circa 25 milioni di euro.

Nei piani del Napoli lo statunitense sarà il sostituto di Billing, che perciò non verrà riscattato e farà ritorno al Bournemouth.

Nella scorsa stagione con il Milan Musah ha collezionato un totale di 40 presenze tra tutte le competizioni trovando anche 3 assist