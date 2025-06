Napoli, niente aste per Juanlu e Musah: la situazione

Il Napoli fermo sulle sue condizioni: 15 milioni per lo spagnolo, 25 per l’americano. Nessun rilancio previsto.

Il Napoli è deciso a muoversi con fermezza sul mercato, ma senza lasciarsi trascinare in aste. Gli obiettivi dichiarati sono due: Juanlu Sánchez del Siviglia e Yunus Musah del Milan. Entrambi hanno già dato il loro gradimento alla destinazione azzurra, ma il club non ha intenzione di alzare le proprie offerte per convincere Siviglia e Milan.

La posizione della società è chiara: 15 milioni per Juanlu, 25 per Musah, bonus compresi. Il Napoli vuole chiudere alle proprie condizioni, forte dell’ok ricevuto da entrambi i giocatori, e aspetta che le controparti si allineino.

Il Siviglia, per Juanlu, parte da una richiesta di 20 milioni e sta cercando di far salire il prezzo. Il Milan, invece, sarebbe disposto a trattare ma chiede un pacchetto di bonus più corposo rispetto a quanto offerto dagli azzurri.

La dirigenza, però, non vuole forzare i tempi né piegarsi al gioco al rialzo: se si farà, sarà alle cifre stabilite. Proprio per questo motivo, non sono attese novità concrete prima di lunedì. I contatti restano vivi, ma la trattativa avanza con prudenza. Il Napoli resta vigile, pronto a chiudere, ma senza strappi.