Napoli, tornano Spinazzola e Olivera: dubbio modulo per Conte

Il Napoli ritrova Mathias Olivera e Leonardo Spinazzola per la sfida scudetto contro l’Inter: dubbio modulo per Antonio Conte

Sabato 1 marzo, al Maradona andrà in scena la sfida tra il Napoli di Antonio Conte e l’Inter di Simone Inzaghi (Clicca qui per il calendario a confronto).

Un vero e proprio scontro Scudetto che vale più di tre punti, e che – in caso di risultato positivo – può dare uno slancio anche emotivo importante agli azzurri dopo il recente periodo negativo.

È per questo che Conte non può più permettersi di sbagliare dopo gli ultimi passi falsi, e dovrà necessariamente schierare in campo la miglior formazione possibile cercando di sfruttare anche le fatiche di coppa dei nerazzurri.

A pochi giorni dalla partita c’è però un grosso dubbio per l’allenatore pugliese: continuare con il 3-5-2 riproposto nelle ultime partite o tornare al 4-3-3? Tanto dipende da Olivera.

Napoli-Inter, dubbio modulo per Conte

Il mercato estivo e in particolar modo l’impatto devastante di McTominay aveva portato Conte, a inizio stagione, ad allontanarsi dal suo storico 3-5-2 per tornare a utilizzare la difesa a 4. Questo sistema è però venuto a mancare nelle ultime due uscite contro Lazio e Como, a causa di alcuni infortuni che hanno diminuito le opzioni per l’allenatore, ma le cose non sono andate bene. È per questo dunque che contro l’Inter, nel match che vale una stagione intera, ci si potrebbe riaffidare al 4-3-3.

Come detto tutto dipende da Olivera, che a Como è rientrato nella lista dei convocati ma va ancora valutato per un possibile ritorno dal 1′. Qualora l’uruguaiano dovesse farcela per sabato, allora Conte passerebbe a 4 schierando lui come terzino sinistro e Spinazzola da ala. In questo modo però si andrebbe a penalizzare Raspadori, il migliore delle ultime due partite che si era ritrovato nel ruolo di seconda punta al fianco di Lukaku. Va detto comunque che in ogni caso l’ex Sassuolo rappresenterebbe una risorsa molto importante a gara in corso, soprattutto se le cose dovessero mettersi male per gli azzurri.