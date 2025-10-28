Napoli, fattore Milinkovic-Savic: è tra i migliori pararigori d’Europa

Cinque rigori parati degli ultimi nove: Camarda è solo l’ultimo di una lunga serie per uno specialista come Milinkovic-Savic. Una parata che vale quanto un gol per il Napoli.

Quella tra Lecce e Napoli è stata una partita intensa, fatta di centimetri, turnover, cambi forzati – come quello di Noa Lang per un fastidio muscolare – e dettagli che fanno la differenza.

A decidere la partita è stato Anguissa, autore della rete che ha deciso la partita, ma prima del gol, c’è stata la mano di Vanja. Milinkovic-Savic, portiere fortemente voluto da Antonio Conte nel mercato estivo, continua a essere decisivo, questa volta su un calcio di rigore.

“L’importante è che tiri forte”, aveva detto Ramadani a Camarda. Già. Ma tirare forte non basta quando di fronte hai un gigante serbo di 2,02 metri pronto a difendere la sua porta.

Titolare nelle tre gare di Champions e già cinque volte tra i pali in campionato, Milinkovic Savic sta convincendo a più riprese. Lanci lunghi, parate, gestione della palla con i piedi e anche tanti rigori parati. Un vero esperto.

Milinkovic Savic, Lecce-Napoli

Milinkovic Savic, il migliore pararigori della Seria A

Il serbo ha parato cinque degli ultimi nove rigori affrontati in Serie A. Dalla scorsa stagione, solo Nikola Vasilj, portiere del St. Pauli, ha fatto meglio nei cinque principali campionati europei. Una specialità.

In occasione del rigore parato a Christian Pulisic ai tempi del Torino, che prima di quella volta non aveva mai sbagliato in carriera, Vanja rimase impassibile quando provarono a paragonarlo a Gigio Donnarumma. “Non mi interessa. Preferisco vedere vincere la mia squadra”. Quando gli fecero notare i numeri, reagì allo stesso modo: “Non li conto. Conto i punti”. E oggi in maglia azzurra si è ripetuto e l’ha dimostrato con i fatti.

Il vero MVP: questione d’istinto

Non a caso Milinkovic Savic è stato inserito tra i migliori portieri dei cinque maggiori campionati europei per percentuale di parate: quarto posto con il 77%. Salvataggi che valgono quanto un gol e che possono decidere le partite. E Anguissa lo sa bene. Il centrocampista camerunese, infatti, consapevole della parata decisiva di Milinkovic Savic, voleva regalargli l’MVP della giornata.

Ma qual è il suo segreto? A fine partita, quando gli è stato chiesto della tecnica della parata, Milinkovic ha risposto senza tanti fronzoli: “Sono analisi, alla fine è un attimo, una cosa che ce l’hai dentro, d’istinto”.

A cura di Rosa Monopoli