Il nuovo portiere del Napoli, Milinkovic-Savic, si è presentato ai tifosi in conferenza stampa: le sue parole

Dal ritiro del Napoli di Castel di Sangrio, il nuovo portiere degli azzurri Milinkovic-Savic si è presentato in conferenza stampa.

Dai dettagli sulla trattativa che l’ha portato alla squadra Campione d’Italia al suo idolo da bambino, l’ex Torino si è raccontato.

“Se mi dicessero che per vincere lo Scudetto dovrei tagliare la barba, lo farei“, ha detto il portiere.

Che ha poi aggiunto: “Da ragazzino sono cresciuto con i video di Abbiati, ma non chiedetemi il perché“.

Napoli, Milinkovic-Savic si presenta in conferenza

“Perché ho scelto il Napoli? Perché sono i Campioni d’Italia. Non mi sento nè il primo nè il secondo: quando ti chiama Conte non puoi dire di no. Deciderà lui se farmi giocare, io sono a disposizione“, ha detto il neo portiere azzurro.

Che ha poi aggiunto: “Non mi piace parlare di me, non mi analizzo. Qui sarà completamente diverso: restare concentrato quando hai 12 tiri in porta è facile, quando hai pochi tiri devi essere sempre pronto. La parata più importante della mia carriera? Il rigore parato a Pulisic contro l’Atalanta“. In conclusione, il serbo ha dichiarato: “Il metodo di Conte? Io sto bene, sinceramente ho sentito di peggio. È stato molto facile ambientarsi qui. Giocare la Champions sarà incredibile, non l’ho mai vissuta. In questo momento, Napoli è per me una bella sfida“.