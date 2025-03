Napoli-Milan, pronti-via: Politano sblocca il match dopo 62”

62 secondi e il Napoli si porta in vantaggio contro il Milan: Matteo Politano firma l’1-0 immediato, raddoppio di Lukaku al 19′

Neanche il tempo di concentrarsi nella serata del Maradona che subito Matteo Politano mette la sua firma sul match. È solo il terzo gol della stagione per l’esterno offensivo del Napoli, l’ultimo era arrivato in un altro importantissimo scontro diretto, vinto a Bergamo contro l’Atalanta.

Il numero 21, che aveva appena finito di ricordare insieme a tutto lo Stadio Maradona il piccolo Diego De Vivo, giovane tifoso azzurro scomparso in settimana mentre giocava a calcio, dopo aver apposto insieme a Di Lorenzo dei fiori sotto la curva B, riceve l’assist in verticale proprio del capitano e regala subito un gol in avvio di match.

Non fatichiamo a credere che la rete sarà dedicata proprio al piccolo Diego, che ha inseguito come fu per Politano, Di Lorenzo e non solo, il sogno di giocare a calcio e magari di farlo proprio al Maradona.

Dopo le reti segnate al Monza e, come detto, all’Atalanta, arriva la rete numero 3 nel campionato di Matteo Politano. Meno incisivo sotto porta perché “sotto porta” ci gioca molto meno da quando Conte allena il Napoli. L’allenatore leccese ha evoluto l’ex Pescara e Sassuolo in un esterno a tutto campo, rendendo Politano prezioso in tutte le fasi di gioco, sacrificando qualche gol. Con il Milan, però, si è fatto trovare pronto sulla corsa, ha scavalcato la linea difensiva rossonera e fulminato Maignan con un sinistro secco sul palo più vicino.

Napoli a trazione anteriore: Lukaku raddioppia in 19 minuti

Nonostante il gol arrivato già al 2′, il Milan ha provato a uscire dalla propria metà campo per impensierire il Napoli e a ristabilire subito la parità. Gli uomini di Antonio Conte, però, sembrano usciti rigenerati dalla sosta nazionali. Il Napoli doveva delle risposte, soprattutto dopo lo 0-0 del Pier Luigi Penzo arrivato due settimane fa contro i padroni di casa del Venezia. Detto fatto.

La squadra azzurra attacca, costruisce e aggredisce la difesa del Milan, che non ha potuto nulla su un’azione elaborata al 19′: dopo essersela cavata in più di un’occasione e aver scampato il pericolo di un raddoppio del Napoli, l’intento non riesce sul filtrante di Gilmour per Lukaku, che a tu per tu batte ancora Maignan. Se c’è una cosa di cui il Napoli non potrà fare a meno in questo finale di stagione, se vuole continuare a inseguire l’Inter in testa alla classifica, sono proprio i gol dell’attaccante belga, arrivato a quota 400 reti in carriera.

McTominay il “più veloce” del Napoli

Il gol di Matteo Politano, però, non è il più rapido del Napoli di questa stagione: l’assente d’eccezione della giornata gli toglie il record. È stato Scott McTominay a siglare la rete più veloce in quest’annata, in occasione della vittoria interna del Napoli contro il Como di Cesc Fabregas, allora forse nella migliore delle condizioni mai manifestate quest’anno.

Out a sorpresa dal match contro il Milan per una sindrome influenzale, lo scozzese ex Manchester United aveva segnato il gol d’apertura di quel match dopo appena 28 secondi di gara. Il Como rispose con un gran primo tempo e un gol di Strettezza prima della chiusura dei 45′, poi il Napoli chiuse il match sul 3-1 grazie a un rigore di Lukaku e a uno “shoot-out” di David Neres.