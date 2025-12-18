Si accende il finale di Napoli-Milan, gara valida per la semifinale di Supercoppa Italiana: protagonista Tomori e McTominay

Il risultato è sul 2-0 per il Napoli e il minuto sul cronometro è l’82’. McTominay commette due falli in poco tempo quando, al fischio del direttore di gara, Tomori calcio il pallone verso il giocatore azzurro.

Da lì si crea una mischia, che fa ritardare la ripresa di gioco per diversi secondi e che porta a diversi provvedimenti disciplinari.

Giallo sia per il difensore rossonero che per il centrocampista e gioco che riprende dopo poco, anche grazie all’intervento di Zufferli.

Un episodio che non ha comunque condizionato la gara, che gli azzurri hanno condotto segnando un gol per tempo fino al termine. Passa dunque il Napoli, che incontrerà la vincente tra Bologna e Inter.