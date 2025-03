Meret ipnotizza Gimenez, Napoli-Milan resta sul 2-0

Errore dal dischetto dell’attaccante messicano, il Napoli mantiene il doppio vantaggio sul Milan a poco più di 20′ dal termine

Ottimo il secondo tempo del Milan a Napoli, dove gli uomini di Conte avevano iniziato a martellare sin da subito, con il gol di Politano arrivato dopo soli 62 secondi e portandosi sul 2-0 parziale al 19′ con il gol numero 400 di Lukaku.

Dal suo ingresso in campo all’intervallo, Rafael Leao ha spaccato la partita a suon di giocate e anche Theo Hernandez, rivitalizzato dalla sua presenza, conquista il rigore che può riaprire il match su un’ingenuità di Billing. Sul dischetto si presenta Gimenez… che sbaglia!

Non batte Pulisic, che aveva ricevuto il pallone direttamente dalle mani di Leao: a battere è il messicano, designato dagli stessi due attaccanti rossoneri per riaprire la gara.

Para Meret, che intuisce la direzione di un tiro non irresistibile e blocca il pallone del potenziale 2-1. Milan che, però, riesce ad accorciare nonostante tutto con la rete di Jovic, in un finale di gara accesissimo e con il Milan all’arrembaggio.

A riaprirla… è Luka Jovic

A segnare al minuto 84′ per il Milan di Conceicao è l’uomo che non ti aspetti. Luka Jovic segna contro il Napoli il primo gol della sua annata. Rimasto al Milan, dopo tante voci di mercato tra estate e inverno, il serbo ha riacceso le speranze dei tifosi rossoneri accorsi al Maradona per sostenere la squadra, ritrovando il gol dopo quasi un anno.

L’ultimo lo aveva segnato nel 3-3 contro il Sassuolo del 14 aprile 2024. Con in quell’occasione, la sua rete è stata decisiva neanche a Napoli, con gli uomini di Conte che hanno strappato con le unghie e con i denti una vittoria preziosa, dopo un secondo tempo davvero sofferto.

Il Napoli porta a casa 3 punti pieni

Il rigore sbagliato da Gimenez pesa nel bilancio complessivo della partita, vista la sconfitta maturata con una sola rete di scarto. Il Napoli, nonostante la rete di Jovic (e non del messicano), colleziona bottino pieno e chiude con un altro successo importantissimo in chiave scudetto.

Ora resta il match contro il Bologna agli uomini di Conte per rimarcare la propria imbattibilità negli scontri diretti contro le più forti. Il Milan, con questa sconfitta, si complica le cose in vista della corsa per ottenere nuovamente un posto nella prossima Champions League. Ma restano ancora otto appuntamenti di campionato…