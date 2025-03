Le formazioni ufficiali e le scelte di Conte e Conceição per Napoli-Milan, sfida valida per la 30esima giornata di Serie A

La caccia del Napoli al primo posto occupato dall’Inter passa anche da qui: al Maradona, arriva il Milan.

Gli uomini di Conceição sono reduci da due vittorie di fila ed entrambe in rimonta, rispettivamente contro Lecce e Como.

Il Napoli ha invece raccolto 6 punti nelle ultime 5 di A, e la distanza tra loro e l’Inter prima è di soli 3 punti.

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida.

Come arrivano le due squadre

Gli uomini di Conte hanno raccolto come detto 6 punti nelle ultime 5 di Serie A, frutto di una vittoria e tre pareggi. Una sconfitta, invece, quella rimediata lo scorso 23 febbraio contro il Como. La corsa per il primo posto è ancora tutta aperta, con un attuale secondo posto blindato a -3 dall’Inter prima e a +2 sull’Atalanta terza.

Il Milan non naviga in acque totalmente tranquille, nonostante i due successi consecutivi contro Lecce e Como arrivati in seguito a 3 KO di fila. Attualmente i rossoneri si trovano al nono posto, a sandwich tra Fiorentina e Udinese. Pochi punti separano il Milan dalla zona Europa però: imperativo, per Pulisic e compagni, continuare a crederci.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Milan

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, Gilmour; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio Conte

A disposizione: Turi, Scuffet, Juan Jesus, Okafor, Billing, Marin, Simeone, Esposito, Ngonge, Hasa, Mazzocchi, Raspadori.

Antonio Conte dovrà fare a meno di McTominay che non sarà nemmeno in panchina a causa di una sindrome influenzale.

MILAN (4-3-3): Maignan; Walker, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Bondo, Reijnders; Pulisic, Abraham, Joao Felix. Allenatore: Sergio Conceicao

A disposizione: Sportiello, Torriani, Tomori, Thiaw, Florenzi, Terracciano, Jimenez, Terracciano, Chukwueze, Sottil, Leao, Gimenez, Jovic.