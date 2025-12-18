Le formazioni ufficiali di Napoli-Milan, semifinale di Supercoppa Italiana

Manca pochissimo al fischio d’inizio di Napoli-Milan, semifinale di Supercoppa Italiana che si svolgerà allo stadio Al-Awwal Park di Riyad, in Arabia Saudita: fischio d’inizio alle ore 20:00 di giovedì 18 dicembre.

Il Napoli di Antonio Conte arriva al match reduce da una sconfitta in campionato, rimediata sul campo dell’Udinese. Il match è terminato 1-0 per i friulani grazie alla rete di Ekkelenkamp. Gli azzurri hanno guadagnato l’accesso alla semifinale vincendo lo scorso campionato di Serie A.

Dall’altra parte il Milan di Max Allegri: anche i rossoneri non devono aver digerito lo stop a San Siro contro il Sassuolo nel match terminato 2-2. Tuttavia il Milan si è guadagnato la possibilità di giocare questa partita, grazie all’accesso alla finale di Coppa Italia conquistata nella passata stagione.

Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli e Milan.

Napoli-Milan, le formazioni ufficiali

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Politano, McTominay, Lobotka, Spinazzola, Neres, Hojlund, Elmas. Allenatore: Conte

MILAN (3-5-2): Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinan, Nkunku, Pulisic. Allenatore: Allegri

Dove vedere la semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan

Napoli-Milan, match in programma giovedì 18 dicembre alle ore 20:00, e valido per la semifinale di Supercoppa Italiana, sarà trasmesso in diretta televisiva in chiaro e in esclusiva su Italia 1. Sarà possibile seguire Napoli-Milan anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity e sul sito di SportMediaset.