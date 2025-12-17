Napoli, Di Lorenzo: “Siamo pronti ad affrontare il Milan. Periodo complicato? No, è una gara secca”

Le parole del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan

Il Napoli si prepara alla Supercoppa Italiana: gli azzurri affronteranno il Milan in semifinale domani, giovedì 18 dicembre alle ore 20 italiane.

Alla vigilia del match, il capitano Giovanni Di Lorenzo ha parlato in conferenza stampa insieme ad Antonio Conte.

Il difensore ha esordito così ai microfoni: “Arriviamo bene. Vero che nell’ultima partita abbiamo perso ma è un’altra competizione e una gara secca. Vogliamo giocarcela alla pari e non vediamo l’ora. La squadra è pronta per affrontare il Milan“.

E ancora. “Milan più riposato? I rigori sono una lotteria quindi noi vogliamo andare in finale nei minuti regolamentari ed evitarli. La squadra è pronta e sappiamo che affronteremo grandi giocatori. La concentrazione è massima sui 90′. Siamo professionisti, siamo disposti a giocare sempre e ad allenarci”.

Napoli, Di Lorenzo: “Siamo pronti. Vogliamo passare il turno”

Il capitano azzurro, poi, ha continuato: “A livello mentale giocare tante partite è dispendioso, ma siamo professionisti. Ruolo? Dipende dal mister, io sono a disposizione sua e della squadra. Preparazione? Vogliamo giocarci questo trofeo al massimo delle nostre possibilità”.

A seguire anche un passaggio sui giovani e la strategia di gioco. “Si allenano spesso con noi, respirano già quest’aria. Sono quasi parte del gruppo e cerchiamo di farli sentire a loro agio. La partita passerà tanto da come ci difenderemo. Quando si difende bene si attacca meglio. Un aspetto che coinvolge tutta la squadra, quindi dovremo cercare di fare una partita giusta a livello difensivo e poi mettere in campo le qualità in fase di possesso per passare il turno“.

Infine, Di Lorenzo ha concluso. “A contare è quello che succederà in campo. Il Milan è una grande squadra ma siamo pronti. Cercheremo di fare del nostro meglio per giocarci la finale“.