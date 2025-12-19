A seguito di Napoli e Milan, il club azzurro ha pubblicato un comunicato contro il comportamento tenuto da Allegri nei confronti di Oriali

Non è terminata con il triplice fischio dell’arbitro la gara tra Napoli e Milan disputata giovedì 18 novembre in Supercoppa Italiana, che ha visto vincere gli azzurri 2-0.

All’indomani della gara, il club azzurro ha diffuso un comunicato sui propri profili condannando il comportamento avuto da Allegri nei cofronti di Orioli a bordocampo durante il match.

Questo l’articolo pubblicato dalla società: “La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati“.

E continua: “Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perché, con 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto“.

Napoli-Milan, cosa è successo tra Allegri e Oriali

Tutto è iniziato al termine della prima semifinale di Supercoppa Italiana con Allegri che, come raccontato in telecronaca su Mediaset, avrebbe abbandonato anzitempo il terreno di gioco, prima ancora dei saluti finali con la panchina avversaria.

Fatto che evidentemente ha avuto delle ripercussioni anche con altri membri dello staff, in particolare con il vice allenatore del Napoli Gabriele Oriali. Bisognerà ora aspettare un eventuale comunicato di risposta da parte dei rossoneri per comprendere meglio l’accaduto.