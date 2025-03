Tutte le info sui biglietti di Napoli-Milan

Diventata ormai un grande classico del calcio italiano, Napoli-Milan andrà in scena al “Maradona” domenica 30 marzo alle 20.45 e sarà valida per la 30esima giornata di Serie A.

All’andata terminò 0-2 a San Siro, con gol di Lukaku e l’ultima in azzurro di Kvaratskhelia.

Quella del ritorno sarà una partita importante per entrambe le squadre ai fini della classifica. Per il Napoli l’obiettivo è di lottare fino alla fine per lo scudetto: il Milan, invece, non vuole perdere il treno per l’Europa.

Ma quando usciranno i biglietti per assistere dal vivo alla partita? E quali saranno i prezzi? Di seguito tutte le info necessarie.

Biglietti Napoli-Milan, quando apre la vendita

Il Napoli ha aperto la vendita dei biglietti martedì 11 marzo dalle ore 12:00. Come comunicato in fase di campagna abbonamenti, la prima fase di vendita sarà riservata agli abbonati SSCN 24/25, i quali potranno acquistare in via prioritaria un biglietto extra in favore di un’altra persona in possesso di Fidelity Card, “Fan Stadium Card”, nei limiti dei posti e dei settori disponibili.

La vendita dei biglietti si articola in tre fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di un abbonamento SSCN 24/25, per l’acquisto di un biglietto extra; la seconda fase (Fase 2), riservata ai titolari di Fidelity Card; la terza fase (Fase 3) di vendita libera aperta a tutti.

I prezzi dei biglietti

Per i settori locali i biglietti a prezzo intero andranno dai €4o delle curve inferiori ai €300 della Tribuna Posillipo Premium.

I posti riservati alle famiglie (Tribuna Family) saranno acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 12:00 di lunedì 17 Marzo 2025, presso i punti vendita abilitati e previa esibizione della documentazione indicata sul sito ufficiale. L’inizio della vendita della Tribuna Family è previsto nella Fase 2, pertanto non sarà necessario nessun obbligo di tessera fidelity.

Questi i prezzi della Tribuna Family:

Adulti € 14,00

Under 12 € 10,00

Per il settore ospiti, invece, non sono ancora state pubblicate informazioni precise circa il prezzo e la modalità di vendita.