Il Napoli prosegue la preparazione per il match contro il Venezia: piccola apprensione per McTominay, torna Neres.

Il Napoli continua la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato contro il Venezia, con Antonio Conte che può sorridere per le notizie provenienti dal fronte offensivo.

La squadra azzurra sta attraversando una fase di crescita e i segnali positivi arrivano soprattutto dal rendimento di Giacomo Raspadori, autore di tre gol nelle ultime quattro partite, e dal ritorno in gruppo di David Neres. L’esterno brasiliano ha infatti superato i problemi muscolari che lo hanno tenuto ai box nelle scorse settimane e sarà nuovamente a disposizione per la trasferta veneta.

Piccola apprensione, invece, per le condizioni di Scott McTominay, costretto a lasciare il campo in anticipo nell’ultima sfida contro la Fiorentina. Lo scozzese, però, non dovrebbe destare particolari preoccupazioni e salvo sorprese sarà regolarmente in campo dal primo minuto. Una notizia fondamentale per Conte, che considera McTominay una pedina chiave nel suo centrocampo.

Con il rientro di Neres e la conferma dell’ottimo stato di forma di Raspadori, il Napoli si avvicina al match con il Venezia con maggiore fiducia, determinato a proseguire il proprio cammino in campionato con un’altra vittoria.