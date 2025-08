Napoli, McTominay: “Dobbiamo dimenticare quanto successo ed essere all’altezza”

L’intervista di Scott McTominay sulla prima stagione con il Napoli, le aspettative per il futuro e non solo

Dopo una prima stagione incredibile coronata con il premio di MVP della stagione 2024/2025 di Serie A e ovviamente lo Scudetto, Scott McTominay non ha intenzione di fermarsi, anzi.

“Una parola per descrivere la stagione con il Napoli? Amazing. Incredibile“, ha dichiarato lo scozzese in apertura di una lunga intervista rilasciata ai microfoni de Il Mattino.

Città diversa, amici diversi, lingua diversa, ma lo stesso McTominay. “Sapevo di dovermi adattare e ho fatto quello che ho sempre fatto in carriera: lavorare duro per migliorare e per dimostrare all’allenatore di poter giocare“.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti, e non si parla solo del gol in acrobazia nel match che ha regalato il quarto Scudetto a Napoli. E adesso? “Sappiamo che sarà una stagione lunga, più partite, più impegni. Dobbiamo dimenticare tutto quello che è successo, mantenere la stessa etica del lavoro dimostrata e continuare a costruire qualcosa di importante“.

Napoli, McTominay: “Stiamo costruendo qualcosa di solido”

La pre-season azzurra non è iniziata nel migliore dei modi, con pareggi e sconfitte in amichevole contro squadre sulla carta di livello inferiore. Per lo scozzese, però, nessuna preoccupazione: “Per noi questo periodo è davvero importante. Diamo il massimo ogni giorno per creare nuove connessioni che ci serviranno durante la stagione che giocheremo. Non è sempre facile andare in campo in queste amichevoli che si giocano in preparazione“.

E ancora. “Ma quando cominceremo la stagione, ovviamente, non ci saranno scuse. Proprio per questo stiamo costruendo qualcosa di solido fisicamente e mentalmente che poi possa aiutarci“. Niente drammi, dunque, ma tanta attenzione al lavoro quotidiano per arrivare nella miglior forma possibile al 23 agosto.

“Solo perché abbiamo vinto il campionato, non dobbiamo fermarci”

Ma Conte? “È stato subito chiaro con noi. La vittoria dello scudetto non ha cambiato nulla, bisogna ritrovare e mantenere la stessa attitudine e quella mentalità trovata lo scorso anno. Solo perché abbiamo vinto il campionato, non dobbiamo fermarci, rilassarci. Ad ogni partita, ogni appuntamento, il livello sarà alto. E noi dovremo essere all’altezza“.

Infine, anche una battuta sullo slogan usato proprio dall’allenatore leccese in apertura di stagione. “Il mio slogan? Prendo in prestito quello del mister e lo faccio mio: Amma fatica’… always“.