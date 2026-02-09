Napoli, McTominay verso il forfait contro il Como
Dopo essere uscito per un problema contro il Genoa, Scott McTominay va verso il forfait per il match di Coppa Italia contro il Como
Continua la situazione delicata in casa Napoli per quanto riguarda gli infortuni. Durante la partita contro il Genoa, Scott McTominay ha lasciato il campo dopo il primo tempo per un problema muscolare al flessore della coscia.
Lo scozzese, come riportato da Francesco Modugno di Sky Sport, va verso un turno di stop in vista della sfida di Coppa Italia contro il Como.
L’obiettivo, infatti, è recuperare il centrocampista per il big match contro la Roma, in programma per la prossima giornata di Serie A.
Nel frattempo, Conte ha recuperato Matteo Politano: l’esterno era rimasto fuori per alcune settimane a causa di un problema alla coscia.