Napoli, Mazzocchi vuole restare nonostante l’interesse del Bologna: la situazione
Pasquale Mazzocchi non vuole lasciare Napoli: per lui pronto anche il rinnovo
Il Napoli continua a cercare un esterno destro. Dopo l’acquisto di Giovane, come raccontato il club azzurro e il Bologna esplorano anche la possibilità di uno scambio Mazzocchi-Holm.
Il classe 1995, però, non ha intenzione di lasciare la Campania, nonostante l’interesse dei rossoblù. Tra l’altro, infatti, per lui è anche pronto il rinnovo.
Almeno fino a giugno, quindi, non ci sono segnali che Mazzocchi possa lasciare Napoli. Poi, in estate e con la nuova finestra di mercato, si vedranno eventuali sviluppi.
In questa stagione, per lui, poco spazio concesso da Antonio Conte. Solo 9 presenze tra tutte le competizioni in questa stagione.