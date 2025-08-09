Matteo Politano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Napoli in amichevole contro il Girona

Il Napoli vince la seconda amichevole estiva. Oggi, 9 agosto, gli azzurri hanno battuto 3-2 il Girona. Al termine della sfida Matteo Politano ha rilasciato alcune dichiarazioni.

L’esterno ha esordito così: “Siamo contenti di aver vinto, fa sempre bene al morale. Siamo contenti per l’intensità che abbiamo avuto e dobbiamo cercare di aumentarla ulteriormente“.

Politano ha sottolineato la voglia di vincere che caratterizza il gruppo di Antonio Conte: “È stata la forza per lo scudetto che abbiamo sul petto, quindi cerchiamo di vincere anche in amichevole, sappiamo che tutti dobbiamo remare dalla stessa parte, è importante essere compatti“.

Il numero 21 azzurro ha parlato delle decisioni dell’allenatore e degli obiettivi della squadra: “Tante soluzioni? Decide l’allenatore, possiamo fare qualsiasi tipo di modulo, è l’approccio che conta. Dobbiamo tenere questo tipo di atteggiamenti, siamo contenti del gruppo che stiamo creando in ritiro, ora cerchiamo di vincere la prossima amichevole e arrivare pronti“.

“De Bruyne fa la differenza”

Matteo Politano ha proseguito la propria intervista celebrando Kevin De Bruyne. Il belga ha deciso l’amichevole odierna con un assist e una doppietta. L’esterno azzurro ha parlato così del centrocampista: “De Bruyne è un campione in campo ma soprattutto fuori. Quando tocca il pallone fa la differenza, lo vedremo in campionato: non lo dico io ma la sua carriera“.

Politano ha concluso parlando della propria situazione: “Io cerco di dare sempre il massimo, mi metto a disposizione dell’allenatore: l’importante è esserci e cercare di dare l’anima“.