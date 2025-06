Napoli, Marianucci è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche | VIDEO

Le immagini dell’arrivo a Villa Stuart di Luca Marianucci prima di firmare con il Napoli

Luca Marianucci è pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli di Antonio Conte. Prima delle firme e dell’ufficialità, però, lo svolgimento delle visite mediche.

Difensore, classe 2004, si è distinto tra le fila dell’Empoli nonostante la retrocessione in Serie B al termine di una stagione combattuta.

Ora, per lui, visite mediche a Villa Stuart a Roma prima di firmare il suo contratto che lo legherà agli Azzurri del presidente De Laurentiis.

Nella scorsa stagione, per lui, 18 presenze in Serie A con la maglia dell’Empoli da sommare alle 6 in Coppa Italia.