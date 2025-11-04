Napoli, Manna: “Nuovo centrocampista? Ci stiamo guardando intorno”

Le dichiarazioni del direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, alla vigilia di Napoli-Eintracht Francoforte

Il Napoli è pronto per tornare in campo in Champions League. Dopo la sconfitta per 6-2 contro il PSV, gli azzurri si sono rialzati in campionato con la vittoria sull’Inter e il pareggio contro il Como.

Ora, al “Maradona” arriva l’Eintracht Francoforte, attualmente al 22° posto con 3 punti nel super girone della League Phase.

Ai microfoni di Sky Sport, nel prepartita della gara in programma alle 18:45, è intervenuto Giovanni Manna.

Il Direttore Sportivo del Napoli ha parlato nuovamente dei nove acquisti del mercato estivo: “Abbiam sempre detto che ci vuole pazienza e ambientamento. Non è facile inserire 9 giocatori diversi. C’è chi è un po’ più avanti chi un po’ più indietro. La formazione titolare dell’anno scorso per me è forte, avevamo bisogno di migliorare le seconde linee. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio e penso che in alcune zone del campo ci siamo riusciti”.

Manna ha poi parlato della possibilità di acquistare un nuovo centrocampista nel mercato di gennaio: “L’infortunio di Kevin per noi è grave, giocatori così ce ne sono pochi. Ci stiamo guardando intorno, stiamo facendo le giuste valutazioni e al momento giusto ci faremo trovare pronti”.

Infine sui risultati: “C’è sempre il lavoro dell’allenatore che è fondamentale. I risultati sono frutto del lavoro di tutto lo staff. Arriviamo da una brutta sconfitta in Champions, ne siamo consapevoli ma ci vuole tempo. I risultati aiutano l’integrazione dei nuovi, se le cose vanno bene è più facile inserirsi all’interno di un contesto”.