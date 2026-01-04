Le parole del direttore sportivo azzurro pochi minuti prima della sfida contro la Lazio

La domenica di Serie A, valida per la 18esima giornata, si apre con il big match dell’Olimpico tra Lazio e Napoli.

Pochi minuti prima della sfida il ds Manna ha fatto il punto sul mercato e sul reparto offensivo: “I tempi di Lukaku non si sono dilatati, sono sempre stati lunghi. Lo stiamo aspettando. Le recidive sono sempre dietro l’angolo: dobbiamo stare cauti”.

Su Lucca: “L’ho sempre detto: è un giocatore che abbiamo sempre voluto. Siamo aperti a varie soluzioni: non escludiamo nulla, viste anche le condizioni di mercato in cui siamo costretti a operare. Faremo di necessità virtù, vediamo cosa succede”.

Sul centrocampo e su Lang: “Aspettiamo Anguissa, è un giocatore importante per noi. Lang ha giocato delle partite buone: non ho detto che è in uscita. Ho detto che ci aspettiamo molto da lui: sicuramente non faremo cose tanto per farle”.