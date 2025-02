Napoli, Manna: “Okafor ha le caratteristiche che cercavamo”

Le parole del direttore sportivo azzurro a pochi minuti dalla sfida contro l’Udinese

Il mercato è terminato, e da questo momento per il Napoli il focus è totalmente sul campo.

Gli azzurri hanno concluso il mese di gennaio con quattro acquisti, senza però aver trovato il vero sostituto di Kvaratskhelia.

Di questo ha già parlato in settimana Giovanni Manna, in una conferenza stampa in cui ha rivelato i retroscena del mercato.

Il direttore sportivo del Napoli, inoltre, ha anche parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro l’Udinese.

Napoli, le parole di Manna

Prima di tutto, Manna ha dichiarato: “C’è compattezza. Per ottenere risultati e costruire qualcosa bisogna essere uniti, fare un blocco. Per ora questo ci sta dando frutti”.

Dopodiché, ha anche parlato del rapporto con Conte: “Quando si parla di un percorso è chiaro che ci sono tanti aspetti da valutare. Il mister ha parlato a 360°, lo fa dall’alto della sua esperienza. Io sono contento di potermi confrontare con lui, per me è un motivo di arricchimento”.

Milan, Noah Oxafor (Imago)

“Okafor ha qualità e colpi”

Per concludere, il direttore sportivo azzurro ha parlato di Okafor: “Ha le caratteristiche che noi cercavamo in quella posizione, l’anno scorso ha fatto 6/7 gol da subentrante.

“Ha qualità e colpi, ora però è indietro di condizione e ci stiamo lavorando. Non avendo le coppe cerchiamo di farlo essere al meglio il prima possibile”.

