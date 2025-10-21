Le parole di Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, prima del fischio d’inizio del match contro il PSV a Eindhoven

Dopo Antonio Conte, a pochi minuti dall’inizio della partita contro il PSV, anche Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di SkySport.

Il direttore sportivo ha iniziato dicendo: “Siamo concentrati sul lavoro: i giocatori li abbiamo cambiati perché ne avevamo bisogno. Siamo tranquilli, ci saranno dei momenti in cui andrà meno bene, ma dobbiamo rimanere concentrati e aspettarli”.

Ha poi proseguito così: “De Bruyne? Cercavamo qualità, è stata un’opportunità di mercato. Noi abbiamo voluto intraprendere questo percorso. Si è calato benissimo nella nostra realtà, ci sta dando una mano e sta rispondendo sul campo”.