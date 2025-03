Le parole del DS del Napoli, Giovanni Manna, nella consueta intervista pre partita prima della gara contro il Milan

Punti pesanti per la lotta scudetto e per la lotta europea quelli in palio nella gara tra il Napoli e il Milan. Gli uomini di Antonio Conte vogliono continuare il duello con l’Inter e sfruttare la sconfitta dell’Atalanta.

Quelli di Conceicao, invece, cercano i tre punti per restare agganciati all’Europa e accorciare sulla Lazio, che giocherà nel monday night contro il Torino.

Nella gara d’andata a vincere erano stati gli azzurri con un gol di Romelu Lukaku nei primi minuti del primo tempo.

Il DS del Napoli, Giovanni Manna, nella consueta intervista pre partita ha parlato del momento degli azzurri e della lotta scudetto.

Napoli, l’intervista pre partita di Manna

Manna ha cominciato l’intervista parlando del futuro di Antonio Conte: “Con molta tranquillità il mister ha ancora due anni di contratto. Siamo focalizzati su oggi. Ogni discorso è superfluo. L’anno scorso ha deciso di sposare questo progetto e speriamo che voglia continuare con noi“.

Il DS del Napoli ha poi continuato sulla sfida appena terminata a San Siro: “L’Inter giocando in casa è una squadra forte, noi dobbiamo essere concentrati su questa partita e pensare a noi stessi. Se ci focalizziamo sugli altri è un problema“.

“Anguissa? Ne discuteremo a fine campionato”: le parole di Manna

Il dirigente azzurri si è anche soffermato su Neres: “David è forte, è un calciatore importante con caratteristiche fondamentali in squadra: saltare l’uomo. Speriamo sia al 100% della condizione e ci possa fare una mano come tutti gli altri“.

Manna per concludere si è espresso sul futuro di Anguissa: “Siamo concentrati su oggi. Frank ha due anni di opzione, non è argomento di discussione in questo momento. Ne discuteremo a fine campionato. È importante seguire il nostro obiettivo che è la Champions League“.