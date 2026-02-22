Napoli, Manna: “Il gol annullato è imbarazzante. Questo non è calcio”

Le parole del ds azzurro Giovanni Manna dopo la sconfitta del Napoli contro l’Atalanta.

Il Napoli esce sconfitto dalla sfida contro l’Atalanta per 2-1. A far discutere sono di nuovo alcuni episodi arbitrali. Prima il contatto in area di rigore al 42′ tra Hojlund e Hien: dopo aver inizialmente dato il rigore agli azzurri, l’arbitro torna al VAR e decide di annullare tutto. Poi il gol dello 0-2 annullato a Gutierrez senza revisione. Al termine della sfida, il ds azzurro Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di DAZN, al posto di Antonio Conte, che non ha rilasciato dichiarazioni, per commentare quanto successo.

“Sicuramente questa cosa è incommentabile: lasciamo stare il rigore. Ripartiamo, facciamo gol, non c’è contatto e non c’è fallo, non capisco come faccia a fischiare, per me non c’è stato neanche un controllo del VAR. È imbarazzante, dov’è il fallo qua? Non capisco, cosa ci sta a fare il VAR? È inspiegabile, noi siamo buoni cari e abbiamo subito“, ha esordito.

Ha poi continuato: “Nella situazione in cui siamo, 2-0 a Bergamo, viene annullato un gol senza niente: è imbarazzante. Noi vogliamo quello che è giusto, e questo non è calcio, non è giusto. È imbarazzante, non ho altre parole“.

Manna ha proseguito: “L’ha vista solo lui, ma perché il VAR non gliela fa rivedere? Non c’è stato niente, non c’è un controllo: hanno dato buona una situazione che non esiste. Cosa c’è qui? Guarda. È assurdo, noi andiamo avanti 2-0 qua. È un’annata complicata, si fa una partita di questo spessore a Bergamo. Siamo stanchi basta, bisogna fare qualcosa perché non si può continuare così. Hien si appende e si lascia andare. Poi dobbiamo spiegare che abbiamo perso in una situazione complicata e poi succede questo“.

Le parole di Manna in conferenza stampa

Anche in conferenza stampa il ds è tornato sull’episodio:”Il Napoli ha fatto una grande partita come la settimana scorsa. Siamo venuti a Bergamo e siamo andati in vantaggio di due gol: quello che ha visto Chiffi e non ha visto il VAR si commenta da solo, è sconcertante e sotto gli occhi di tutti. Solo loro non l’hanno visto“.

Ha infine concluso:”Cosa bisogna fare? Non funziona niente oggi. Non capisco il protocollo, non ho risposte. Sì abbiamo avuto in passato degli episodi sfortunati anche qualcuno fortunato, ci sta. Non ci siamo mai lamentati. Il mister non ha mai parlato di errori, è un’annata complicata lo sappiamo. Veniamo qui, facciamo un tipo di partita e uscire da qui senza punti non demeriti nostri è grave: se ogni settimana c’è un problema le cose non vanno“.