Le parole del direttore sportivo del Napoli prima della partita contro il Monza

Momento decisivo della stagione per il Napoli, che nel turno pasquale di campionato ha la possibilità di agganciare momentaneamente l’Inter al primo posto.

Per farlo, servirà battere il Monza, a un passo dalla retrocessione in Serie B ma che vuole ancora lottare per chiudere bene la stagione.

Nel pre partita della sfida dell’U Power Stadium ha preso la parola il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna.

Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

Napoli, Manna: “Vogliamo la Champions e continuare a dare fastidio all’Inter”

Manna ha iniziato commentando le parole di Antonio Conte dell’ultima conferenza stampa: “Io mi concentrerei su quello che possiamo fare oggi, che è vincere questa partita. Siamo alla prima di 6 finali, vogliamo conquistare la Champions il prima possibile, perché questa piazza la merita e poi vogliamo continuare a coltivare un sogno, che è quello di dare fatidio all’Inter fino alla fine. Dobbiamo continuare così pensando solo a noi stessi“.

Per poi proseguire parlando della programmazione del futuro del club: “Questo è un lavoro che tutti i club stanno facendo in questo momento, abbiamo parlato con tanti giocatori. Adesso aspettiamo di finire il campionato, poi penseremo a migliorare e a completare questa rosa, perché vogliamo farlo“.

Manna: “Mctominay aveva bisogno di sentirsi al centro di un progetto”

Il ds azzurro ha poi parlato di uno dei giocatori più importanti di questa stagione: “McTominay è un calciatore forte che aveva solo bisogno di sentirsi protagonista e al centro di un progetto. Noi lo abbiamo messo al centro del nostro progetto e il mister è stato bravo a valorizzarlo, è un calciatore di livello assoluto”.

Infine, ha concluso con un altro sguardo al mercato: “Lui è molto contento e noi siamo molto contenti di lui, in estate cercheremo di trovare altre opportunità come è stato per Scott l’anno scorso“.