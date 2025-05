Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è intervenuto nel pre partita della sfida tra gli azzurri e il Lecce

Il Napoli insegue l’obiettivo scudetto. Allo stadio “Via del Mare“, la formazione di Antonio Conte affronta il Lecce di Marco Giampaolo. I giallorossi sono alla ricerca di punti preziosi per ottenere la salvezza.

Gli azzuri sono invece reduci dai successi contro Empoli, Monza e Torino. Nelle ultime 3 uscite, gli azzurri hanno segnato 6 gol e non hanno subito reti. Lukaku e compagni vogliono proseguire su questa strada per mantenere le 3 lunghezze di vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi.

Sabato 3 maggio alle ore 20.45, i nerazzurri scenderanno in campo a San Siro contro l’Hellas Verona. Senza Lautaro Martinez, l’Inter proverà a vincere per restare in scia della capolista e tenere vivo il sogno scudetto.

Nel pre partita di Lecce-Napoli il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole.

Napoli, le parole di Manna prima del Lecce

Il ds del Napoli Manna è intervenuto ai microfoni di Dazn. Il direttore sportivo ha detto: “Quando succedono queste cose non è bello parlarne, sono situazioni spiacevoli che nessuno di noi vorrebbe vivere. Ha scosso tutto l’ambiente, lui era un figlio della città e noi ci uniamo al cordoglio della famiglia. Purtroppo la vita è anche questo, oggi ci tocca giocare questa partita e guardiamo avanti“.

Manna ha proseguito parlando di McTominay: “In termini realizzativi l’anno scorso è stato il primo con numeri importanti. Io pensavo lui potesse raggiungere una maturità in termini realizzativi, poi chiaro che tanto è dovuto al lavoro fatto con il mister. Lui era già pronto, gli mancavano un paio di cose: su tutti la centralità che noi gli abbiamo dato. Ora ce lo godiamo. Fa sorridere ora l’entusiasmo che c’è intorno a lui, siamo contenti di lui anche se questa squadra non è solo McTominay. “.

Verso lo Scudetto

Il direttore ha poi detto su alcuni singoli: “Ci sono tanti giocatori che hanno fatto anche parte del primo Scudetto che sono assoluti protagonisti e questo percorso e sogno che stiamo cullando è frutto del loro lavoro e della loro crescita“.

Per concludere: “Siamo a 4 partite dalla fine, quella di oggi vale tanto. Abbiamo sempre detto che volevamo arrivare in fondo coltivando questo sogno, ora non dobbiamo mollare perché siamo vicini. Dipende da noi, dobbiamo essere concentrati e avere la stessa voglia e determinazione che abbiamo avuto nelle ultime partite“.