Le parole di Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, prima del big match dell’Allianz Stadium contro la Juventus

La 22esima giornata di Serie A va verso la conclusione con i due big match in ottica piazzamento tra le prime quattro: Juventus-Napoli e Roma-Milan.

Alle 18:00 all’Allianz Stadium gli azzurri cercheranno di ritrovare la vittoria dopo il brutto stop in Champions League, e a pochi minuti dal fischio d’inizio del match Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di SkySport.

Di seguito le sue parole.

“È da tanto che combattiamo con una rosa corta, oggi siamo al minimo storico ma non è un problema. Abbiamo dimostrato di avere gli attributi e anche oggi daremo tutto indipendentemente dal risultato”, ha iniziato il direttore sportivo del Napoli.

Napoli, le parole di Manna

Su Giovane ha ammesso: “Avremmo voluto fare qualcosa prima, ma le circostanze ci hanno portato ad aspettare e abbiamo preso lui. È un ragazzo giovane, di prospettiva e magari oggi Conte lo farà esordire, anche perché siamo veramente pochi”.

“In questo momento c’è il mercato aperto e ci faremo trovare pronti se ci saranno opportunità, ma voglio parlare di campo. Juanlu? È un giocatore bravo che abbiamo già trattato e ci piace. Ripeto: prima di fare qualsiasi cosa dobbiamo ponderare ogni scelta”.