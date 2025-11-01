Le parole di Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, prima della partita contro il Como.

Il Napoli è pronto a scendere in campo per la decima giornata di Serie A. Oggi, sabato 1 novembre, l’avversario da affrontare sarà il Como di Fabregas.

Prima del fischio d’inizio Giovanni Manna ha presentato il match ai microfoni di DAZN.

“Non penso il Como venga qui ad aspettare il Napoli: prova sempre a fare la partita, l’abbiamo visto quest’anno: è una squadra ben allenata. Sarà una partita complicata: dovremo essere bravi e attenti”.

L’attenzione si è poi spostata sui singoli: “Anguissa sta bene, sta esprimendo un grande calcio: è importantissimo per noi, dentro e fuori dal campo. Rinnovo? Abbiamo un’opzione unilaterale, ma non abbiamo fretta. Ora pensiamo al campo”.

E infine: “De Bruyne si è operato in settimana: l’intervento è andato bene. Starà in Belgio qualche settimana poi inizierà l’iter riabilitativo. Lukaku ha fatto il percorso inverso: sta iniziando a lavorare da solo, speriamo di poterlo riavere in gruppo nelle prossime settimane”.