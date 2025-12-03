Le parole del direttore sportivo del Napoli nel prepartita del match contro il Cagliari, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Il Napoli si ripresenta al Maradona dopo la vittoria di Roma contro la squadra di Gian Piero Gasperini e con una fiducia ritrovata dopo aver attraversato un momento complicato. A parlare di questo e di tanto altro è stato Manna, direttore sportivo del club azzurro.

Giovanni Manna ha aperto l’intervista parlando di Lucca: “Sicuramente la squadra è più completa dopo il mercato, ci vuole più pazienza. Per cambiare da Udine a Napoli bisogna essere pronti e lavorare tutti i giorni. È un giocatore su cui abbiamo investito“.

Il direttore sportivo del Napoli ha proseguito parlando di Lukaku: “Sta lavorando per tornare, non dobbiamo avere fretta. Ha una grande struttura muscolare, ma siamo coperti. Aspettiamo Romelu con calma”.

Sugli obiettivi della squadra di Conte, invece: “Noi lavoriamo per arrivare in corsa in tutte le competizioni. I quarti di finale della Coppa Italia mancano da cinque anni”. Sulla formazione: “Noi abbiamo dei giocatori che hanno giocato meno ma che meritano di avere una possibilità. È un peccato non vedere Marianucci, ma sono tutti giocatori che stanno lavorando bene. Qualche esperimento, ma siamo sicuri di giocare per passare il turno“.