Le parole di Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, prima della partita di Champions League contro il Benfica

Il Napoli è pronto a scendere in campo al Da Luz di Lisbona per la sesta giornata di League Phase di UEFA Champions League.

Poco prima del fischio d’inizio, il direttore sportivo del club Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di SkySport, analizzando il momento della squadra e commentando alcune voci di calciomercato.

Manna ha cominciato dicendo: “Sarà una partita ostica, contro un avversario complicato. Questo è uno stadio caldo e loro si giocano tanto, ma anche noi“.

Ha poi continuato: “Siamo contati in mezzo al campo, non è una novità, ma neanche un alibi“.

Napoli, Manna: “Siamo orgogliosi di Conte e della squadra”

Sui complimenti di Fabio Capello ha smmesso: “Grazie dei complimenti. Bisogna farli soprattutto ai ragazzi e al Mister, che in questo momento sono riusciti a compattarsi e dare tutto quello che hanno. Noi siamo orgogliosi, ma lo eravamo anche prima“.

Infine ha chiuso sul calciomercato: “Mainoo è accostato a noi da agosto anche per età e prospettiva. La squadra sta facendo bene, noi dovremo fare le nostre valutazioni, vedendo come procederanno i recuperi”.