Napoli, Manna: “Conte? Troppa strumentalizzazione. Non è un nuovo inizio, il gruppo deve crescere”

Le parole di Giovanni Manna nel prepartita del match contro l’Atalanta, in programma sabato 22 novembre alle 20:45.

Il Napoli torna in campo dopo la sconfitta contro il Bologna per 2-0 per ritrovare il sorriso e i tre punti. L’avversaria è l’Atalanta, reduce da un periodo negativo che ha portato il cambio in panchina.

Nel prepartita della gara è intervenuto Giovanni Manna ai microfono di DAZN e Sky Sport.

Il ds azzurro ha esordito con queste parole: “Il cambio modulo nasce anche dagli infortuni in mezzo al campo. L’anno scorso Conte è stato bravo a trovare soluzioni, questa è un’altra soluzione. Non è un nuovo inizio, bisogna stare calmi e tranquilli, è un gruppo che deve ritrovarsi e deve rispondere sul campo“.

“Cos’è successo in queste due settimane? C’erano troppe strumentalizzazioni e voci sbagliate dopo il Bologna. Il mister ha voluto alzare i toni a suo modo, lui è una persona vera. Assenza di Conte? Non è la prima e non è l’ultima, è successo più di una volta, il mister è rientrato lunedì, nessun caso“. Di seguito le dichiarazioni complete di Manna.

Napoli, Manna: “Chi ha una chance deve dare risposte”

Manna, poi, ha continuato: “Nuovi acquisti? Ci vuole pazienza, il livello di gradimento è buono o non li compravamo. Abbiamo cambiato tanto, non è un alibi. Non abbiamo fretta, ci prendiamo tempo. Oggi chi ha una chance deve dare risposte sul campo“.

A seguire, il diesse ha proseguito a Sky Sport: “Sicuramente c’è stata tanta e troppa enfasi, tante cose sono state strumentalizzate. La squadra come sempre ha lavorato bene nel periodo delle nazionali. I confronti sono naturali, ci sono sempre anche quando si vince, Siamo pronti per ripartire“.

“È normale che c’è un confronto, si parla. Il mister ha lanciato un segnale d’allarme per alzare l’asticella e i livelli di tensione di tutti quanti. Quindi non ci vedo nulla di male, siamo sempre stati uniti. Il nostro è un gruppo di ragazzi seri con valori, l’hanno dimostrato l’anno scorso e lo stanno dimostrando quest’anno quindi siamo tranquilli“.

Infine, Manna ha concluso parlando degli infortuni: “Siamo tranquilli, oggi Lang ha la possibilità di giocare da titolare per la seconda volta in stagione. Ci aspettiamo risposte perché se il mister lo fa giocare è perché ha fiducia. Lui deve ripagarla sul campo così come tutti gli altri“.