Napoli, Manna: “Campionato? Avrei voluto fare i conti con tutta la rosa”

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre partita della sfida contro il Como

Una sfida da dentro o fuori. Oggi, 10 febbraio alle ore 21:00, il Napoli ospita il Como nei quarti di finale di Coppa Italia. La formazione azzurra, reduce dalla vittoria al cardiopalma contro il Genoa, vuole agguantare la semifinale con una rosa corta.

Privo anche di Scott McTominay, Antonio Conte si affida agli uomini rimasti per provare a eliminare i giovani e temibili ragazzi allenati da Cesc Fabregas.

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre partita del match. Il ds ha esordito parlando dell’importanza dell’impegno: “Il Como non ha giocato nel weekend? Fa parte del gioco, non è colpa nostra. Competizione a cui teniamo, oggi ci giochiamo una semifinale prestigiosa. Daremo tutto“.

Il dirigente ha proseguito parlando del mercato di gennaio, complicato dalle limitazioni: “Abbiamo provato anche cose diverse. Abbiamo scelto di puntare su due ragazzi giovani che possono essere funzionali al gioco sia di oggi che di domani. Li aspettiamo“.

Manna: “Abbiamo avuto infortuni lunghi. Oggi ci giochiamo un altro obiettivo”

Giovanni Manna ha poi focalizzato l’attenzione sui tanti infortuni che hanno condizionato la stagione del Napoli: “A me piacerebbe fare i conti con tutta la rosa a disposizione. Abbiamo avuto infortuni lunghi: avrei voluto confrontarmi in questo campionato con tutta la rosa a disposizione“.

Il direttore sportivo azzurro ha concluso il discorso parlando delle ambizioni degli azzurri: “Oggi ci giochiamo un altro obiettivo, siamo usciti in Champions e in campionato siamo in linea con le nostre aspettative. Avremmo voluto competere con tutta la rosa, ma non è un alibi. Abbiamo la fortuna di avere un grande gruppo e un grande allenatore“.