Le parole del direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna sulle trattative ma anche sul futuro di Antonio Conte

Durante i festeggiamenti del Napoli per il quarto scudetto della propria storia, sono tanti i protagonisti della stagione intervenuti ai microfoni del “Tg Sport” su Rai 2.

Tra questi anche il direttore sportivo Giovanni Manna: “De Bruyne chiuso? Stiamo lavorando in quella direzione da tanto tempo. Non vogliamo illudere i tifosi ma stiamo lavorando in quella direzione”.

“Altri profili? Siamo pronti, dobbiamo allargare la rosa. Da domani ci pensiamo“, ha aggiunto il direttore.

Poi le parole sul futuro dell’allenatore azzurro: “Conte? È il numero uno. Resta? Non ha rivali“.

Napoli, le parole di Manna

Tante le dichiarazioni che stanno arrivando dai protagonisti dell’annata azzurra, che hanno parlato di presente ma anche di futuro. Tra questi Giovanni Manna, che ai microfoni della Rai ha confermato tutto quello che vi avevamo raccontato in esclusiva in queste settimane, seguita in tempo reale sui nostri canali anche grazie al contributo di Gianluigi Bagnulo e di tutta la squadra mercato di Sky.

Non è ancora arrivata la fumata bianca per Kevin De Bruyne, ma la sensazione è che la chiusura è sempre più vicina.