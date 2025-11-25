Le parole di Antonio Conte e Giovanni Manna ai microfoni di Sky Sport prima del fischio di inizio tra Napoli e Qarabag.

Il Napoli è pronto ad affrontare il Qarabag nella quinta sfida di questa League Phase di Champions League. L’appuntamento è fissato alle 21 di martedì 25 novembre

Prima dell’inizio della sfida Antonio Conte e Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di Sky Sport . L’allenatore ha parlato dell’importanza della partita per il percorso dei campioni d’Italia in Champions League: “Tutte le partite sono importanti. Quella di stasera ha una grande importanza per i 3 punti. Sappiamo che affrontiamo una squadra con la nostra stessa idea“.

L’avversario è il Qarabag, grande sorpresa di questo inizio di stagione in Champions League: “Loro hanno ottenuto grandissima risultati anche con squadre blasonate“.

Sulla gestione delle energie, invece, Conte ha dichiarato: “Lang e Neres hanno fatto una buona partita e gol e bisognava dargli fiducia sfruttando anche un’onda positiva“. La brutta notizia della giornata è l’infortunio di Gutierrez: “Sono cose che non posso controllare. La distorsione ci mancava. Dispiace perché alla fine possiamo parlare di tante cose ma avere o non avere i calciatori diventa di fondamentale importanza“.

Napoli, Manna: “Vogliamo portare a casa i tre punti per Maradona”

È un anniversario particolare in casa Napoli: oggi sono cinque anni dalla morte di Diego Armando Maradona. Il ds Manna ha ricordato lo storico numero 10 ai microfoni di Sky Sport: “È una giornata speciale e vorremmo portare a casa i tre punti anche per lui“.

Sul momento degli azzurri: “Ha piovuto tutta la settimana ma c’è da portare a casa la partita. Non sarà una sfida facile, andrà interpretata nel modo giusto. Dobbiamo continuare sulla scia positiva. Purtroppo siamo un po’ contanti perdendo un altro giocatore ieri“.

“Abbiamo valutato Insigne”

Sulle difficoltà di questo inizio di stagione in casa Napoli, Manna ha dichiarato: “Quando inserisci nuove persone nel gruppo non è immediato che l’alchimia scatti subito. Ormai sono qua da 6 mesi aspettiamo risposte e conferme. C’è sempre stata fiducia nel gruppo. Mercato? Noi abbiamo fatti un mercato importante a livelli numerici. In mezzo al campo siamo limitati. Il mercato di gennaio sarà difficile dovrà essere fatto di opportunità. Vediamo cosa succede“.

Su Insigne, invece: “Abbiamo parlato con Lorenzo e lo abbiamo valutato. In questo momento abbiamo altre problematiche e quindi latte priorità. In mezzo al campo siamo contati e se faremo qualcosa lo faremo lì“.