Napoli, Lukaku verso la convocazione per la Supercoppa Italiana
Romelo Lukaku va verso la convocazione per la Supercoppa Italiana: l’attaccante belga può far parte del gruppo che viaggerà a Riad
Novità importante per il Napoli e per Romelu Lukaku: l’attaccante belga, come riportato da Francesco Modugno a Sky Sport, va verso la convocazione per la Supercoppa Italiana.
Buone notizie, dunque, per Antonio Conte, che sta ritrovando progressivamente il suo attaccante, fermo da inizio stagione per l’infortunio alla coscia sinistra.
Lukaku, infatti, sta lavorando sempre di più con la squadra, perciò la Supercoppa può essere una buona occasione per valutare ancora con più attenzione le sue condizioni.
Nel frattempo, l’attaccante sta proseguendo il percorso per tornare a piena disposizione dell’allenatore azzurro.