Le parole dell’attaccante del Napoli Romelu Lukaku ai microfoni di Vtm Nieuws

L’attaccante belga Romelu Lukaku è stato intervistato da Vtm Nieuws (canale di diffusione in Belgio).

Tra i diversi argomenti, ha parlato anche della sua permanenza a Napoli: “Ho ancora un contratto qui fino al 2027 e voglio portarlo a termine. Voglio davvero ottenere il massimo per quel club che mi ha dato fiducia quando nessuno mi voleva. Dopo, potrebbe essere il momento di tornare a casa. L’ho promesso anche al mio figlio maggiore, che gioca anche lui nell’Anderlecht”.

“Ritorno in Belgio? Non verrò per rilassarmi, amo troppo il gioco per questo”.

Su Kevin De Bruyne, nuovo arrivo in casa Napoli, ha dichiarato: “Sono felice che venga da noi. È ciò di cui il Napoli ha bisogno per fare il passo successivo. Siamo appena diventati campioni e non vogliamo solo confermarci, vogliamo anche migliorare”.