Napoli, Lukaku clinicamente recuperato: la conferma del dott. Canonico

Le dichiarazioni del medico sociale a Radio Crc

Napoli, a che punto sono gli infortunati? Intervistato a Radio Crc, il dott. Raffaele Canonico – responsabile dello staff medico e medico sociale del club – ha fatto il punto della situazione.

“Spesso si sente parlare alcune persone di preparazione atletica e medicina pur non avendo titoli per farlo. Noi facciamo test continui sui calciatori, proprio per cercare di intercettare quante più problematiche possibili. L’anno scorso siamo stati la seconda o terza squadra con il minor numero di infortuni. Quest’anno purtroppo abbiamo avuto una tipologia di infortuni abbastanza seri, che non sono quelli muscolari con un rientro nelle tre settimane”.

Canonico ha poi analizzato caso per caso. A partire da Lukaku e Neres.

“Se un giocatore va in panchina, può scendere in campo. Negli ultimi due-tre giorni Romelu ha lavorato completamente con la squadra, è un calciatore recuperato. Poi il mister sceglierà quando sarà pronto per giocare dopo un lungo stop”.

E sul brasiliano: “David ha avuto un trauma con la Lazio, appoggiando male il piede in campo e accusando un trauma distorsivo alla caviglia. Trattandosi di una zona molto particolare, negli ultimi giorni ha accusato ancora fastidio. Ovviamente ci siamo un attimo frenati. Un rientro per Juve o Chelsea? Non si può prevedere, è un’ipotesi remota e difficile. Dobbiamo vedere come risponde, fare delle previsioni adesso è difficile”.

Napoli, il punto su De Bruyne, Elmas e non solo

Il dott. Canonico si è poi soffermato sul centrocampo. Il primo nome è De Bruyne (out per infortunio dallo scorso ottobre): “La prognosi prevede un ritorno al lavoro completo con la squadra tra fine febbraio e inizio marzo”. Su Elmas: “Non c’è nessun caso, aveva dei sintomi influenzali, oggi si è allenato regolarmente ed è abile e arruolabile”.

E su Anguissa: “Per quanto riguarda Frank, il ritorno al lavoro completo con la squadra era previsto proprio in questi giorni. Martedì scorso, poi, a fine seduta ha accusato un attacco di lombalgia e abbiamo dovuto rallentare, nonostante fossimo anche in anticipo con i tempi. Siamo fiduciosi che possa riaggregarsi alla squadra tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima. Dall’infortunio alla gamba è guarito”.

La lista degli infortunati prosegue con Gilmour: “Ha accusato dei fastidi nella zona inguinale, del pube. Contiamo di recuperarlo entro tre settimane e riaverlo completamente con la squadra”. E Meret: “Dire che è sfortunato è poco. Quest’anno ha avuto una frattura da stress al piede, era andato in panchina contro l’Inter, poi il giorno dopo ha accusato un fastidio al braccio. Diciamo che in settimana dovrebbe riaggregarsi alla squadra e dovrebbe esserci a Torino”. Infine: “Per Rrahmani si tratta di un’infrazione al gluteo, non dovrebbe richiedere molto tempo, al massimo un paio di settimane. Per Politano, invece, ci vorrà un po’ più di tempo, intorno alle quattro settimane, quindi intorno alla seconda metà di febbraio”.