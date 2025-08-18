L’infortunio di Lukaku cambia le strategie del Napoli, che potrebbe valutare di escludere dalle proprie liste il belga

La notizia dello stop di Romelu Lukaku potrebbe cambiare tutti gli scenari in casa Napoli.

La squadra di Antonio Conte si trova ora costretta ad andare alla ricerca di un nuovo attaccante da mettere a disposizione della propria rosa da affiancare al neo arrivato Lorenzo Lucca.

Per farlo, gli azzurri hanno però libero un solo slot in lista”over” se dovesse arrivare l’ufficialità di Gutierrez. Spagnolo che ha svolto le visite mediche di rito nella gioranta di lunedì 18 agosto.

Non è dunque da scartare l’eventualità di un’esclusione dalle liste ufficiali del Napoli di Romelo Lukaku. Considerati soprattutto lo stop lungo e l’eventualità di un intervento chirurgico per l’ex Inter.

Napoli, la situazione liste dopo l’infortunio di Lukaku

Sono diverse le alternative a disposizione del Napoli. Una potrebbe, come detto, essere l’esclusione del belga dalle liste ufficiali. Oppure, la società potrebbe decidere di escludere un altro giocatore per far spazio al nuovo attaccante.

Un’altra ipotesi è quella che potrebbe portare all’arrivo di un giocatore “under”. Ricordiamo che Diouf o Juanlu, trattative che abbiamo raccontato in questi giorni, sono entrambi 2003 e non sarebbero dunque ulteriori complicazioni.