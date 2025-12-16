Napoli, Lukaku convocato per la Supercoppa in Arabia
Tra i convocati di Antonio Conte per la Supercoppa Italiana c’è anche Romelu Lukaku
Il prossimo appuntamento stagionale del Napoli è la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.
Il primo impegno degli azzurri di Antonio Conte sarà la semifinale contro il Milan di Allegri: fischio d’inizio previsto per le ore 20:00 di giovedì 18 dicembre.
Tra i calciatori convocati dall’allenatore pugliese c’è anche Romelu Lukaku, out dallo scorso 14 agosto per la lesione del retto femorale della coscia sinistra.
Le condizioni dell’attaccante classe 1993 stanno migliorando, a tal punto che l’ex Chelsea potrebbe sedersi in panchina nell’eventuale finale contro Inter o Bologna, in programma nella giornata di lunedì 22 dicembre.