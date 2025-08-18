L’attaccante del Napoli Romelu Lukaku ha riportato una lesione di alto grado: gli azzurri, intanto, torneranno sul mercato

Pessime notizie per il Napoli e per Antonio Conte. Romelu Lukaku sarà costretto a restare ai box a lungo dopo l’infortunio rimediato nell’amichevole contro l’Olympiacos.

Il giocatore ha riportato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra e sarà sottoposto a consulenza chirurgica.

Questo il comunicato del club azzurro: “In seguito all’infortunio rimediato nel match contro l’Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra“.

“Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica“, si legge. Tempi di recupero stimati in almeno 3 mesi con il belga che potrebbe tornare per gennaio.

Napoli, si ferma Lukaku: gli azzurri tornano sul mercato

L’infortunio di Romelu Lukaku avrà conseguenze non solo sul campo per il Napoli. Gli azzurri dovranno infatti ora tornare sul mercato degli attaccanti alla ricerca di un sostituto. Campioni d’Italia che – con Gutierrez ufficiale – hanno oggi un solo posto in lista “over”.

Sarà da capire dunque come si muoverà il club. Se mettendo fuori lista il belga o un altro giocatore. O ancora, prendendo un sostituto “under”. Diouf o Juanlu, trattative che abbiamo raccontato, sono entrambi 2003 e non sarebbero dunque ulteriori complicazioni.