In vista del match contro la Cremonese, Lukaku, Beukema e Olivera sono rimasti a Napoli e non saranno disponibili

Dopo la vittoria della Supercoppa Italiana, il Napoli è ora chiamato a dare continuità di risultati anche in campionato. Nell’ultima partita gli azzurri hanno infatti perso 1-0 contro l’Udinese, subendo così il sorpasso dell’Inter in testa alla classifica.

Ad attendere la squadra di Antonio Conte c’è la Cremonese, con il match in programma allo Zini domenica 28 dicembre alle 15:00.

Lukaku, Beukema e Olivera non sono partiti per Cremona e non saranno dunque disponibili contro i grigiorossi.

Continua dunque l’emergenza infortuni per Conte, che anche contro la squadra di Nicola dovrà fare a meno di diversi titolari.