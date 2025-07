Napoli, continui contatti per Lucca, ma non si molla Núñez: la situazione

Il punto mercato sull’attacco del Napoli: nuovi contatti per Lucca, ma gli azzurri non mollano per Núñez del Liverpool

In casa Napoli si continua a lavorare per portare in azzurro un nuovo attaccante.

Proseguono i contatti tra il club di Aurelio De Laurentiis e l’Udinese per Lorenzo Lucca. Il Napoli spinge per arrivare a trovare un’intesa sui 33/34 milioni più bonus. Ma resta, ovviamente, da vedere la risposta dell’Udinese.

Non si molla però per Núñez del Liverpool. Nei giorni scorsi è stata infatti depositata un’importante offerta sul piatto dei Reds pari a 50 milioni più 5 di bonus. Con un ingaggio sui 5/6 milioni netti.

I costi del calciatore uruguaiano – sia il cartellino che l’ingaggio – sono praticamente il doppio rispetto a quelli di Lucca: la decisione su quale strada prendere spetterà, dunque, soprattutto ad Aurelio De Laurentiis.