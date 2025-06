Napoli, si stringe per Lucca: gli azzurri puntano a chiudere a inizio settimana

Napoli, svolta su Lucca: il preferito per affiancare Lukaku. Noa Lang vicino, Beukema in pole per la difesa.

Settimana decisiva in casa Napoli sul fronte mercato. Dopo le prime mosse, il club è pronto a chiudere diversi colpi per rafforzare la rosa. In primis l’esterno offensivo: tutto pronto per Noa Lang, con il Napoli che conta di definire gli ultimi dettagli col Brugge per portare l’olandese in azzurro.

Ma la vera novità riguarda l’attacco. Se da una parte Darwin Nunez resta tra i profili monitorati, il Napoli si sta indirizzando sempre di più verso una scelta ben precisa: Lorenzo Lucca.

Il centravanti classe 2000 è considerato il complemento ideale per Romelu Lukaku, e l’idea del club è quella di affiancargli un attaccante giovane, italiano, con caratteristiche compatibili e margini di crescita importanti.

Tra lunedì e martedì il Napoli e l’Udinese si incontreranno per trovare l’intesa e chiudere l’operazione. Il club sta cercando di stringere i tempi per avere il giocatore già a disposizione per il ritiro.

La situazione mercato in casa Napoli

Non si tratta di una scelta dettata dal budget: il Napoli è pronto a investire con decisione anche su altri ruoli, ma per l’attacco la convinzione su Lucca cresce giorno dopo giorno.

Per la difesa, invece, resta Sam Beukema il primo nome sulla lista. Il centrale olandese del Bologna piace molto e potrebbe arrivare per rinforzare un reparto che attende sviluppi anche in uscita.

Infine, attenzione a Gennaro Borrelli: come anticipato ieri, l’attaccante del Brescia continua a essere seguito con interesse.