Napoli, le ultime sull’attacco da Lucca a Nunez

Napoli alla ricerca di un attaccante: gli ultimi aggiornamenti su Lucca e Nunez.

Il Napoli continua la ricerca di un attaccante. In giornata si è andati avanti per Lorenzo Lucca.

Come avevamo anticipato, il giocatore ha dato il suo ok per la destinazione, e per il Napoli rimane una priorità.

Nei prossimi giorni si cercherà di trovare l’intesa con l’Udinese per portarlo nel club di Antonio Conte.

Nessun passo avanti invece per Núñez ma si continuerà a lavorare all’operazione nei prossimi giorni. Il club sta cercando di capire se ci saranno della aperture dei Reds.