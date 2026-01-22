Napoli, Lucca in partenza oggi per l’Inghilterra: direzione Nottingham

Lucca in partenza per l’Inghilterra verso il Forest.

Lorenzo Lucca partirà nella giornata di oggi, giovedì 22 gennaio, per l’Inghilterra verso la sua nuova avventura al Nottingham Forest. Il classe 2000 ha già salutato tutti i compagni e lasciato Castel Volturno nel pomeriggio.

Come anticipato nei giorni scorsi, Pisa e Siviglia hanno provato a inserirsi nella corsa ma gli accordi presi con il club hanno fatto la differenza. Operazione in prestito a 2 milioni più 35 per il diritto di riscatto

Lang, invece, su cui ha provato anche il Fulham, è ormai destinato al Galatasaray. Anche qui hanno fatto la differenza gli accordi presi in precedenza tra i due club.

Una volta completate queste due cessioni, per gli azzurri si sbloccherà il mercato in entrata.