Napoli, accordo di massima con il Nottingham Forest per Lucca. In chiusura Lang al Galatasaray
Il Napoli si avvicina alle cessioni dei due attaccanti, che sbloccheranno anche il mercato in entrata
Importanti novità in casa Napoli, per cui potrebbe sbloccarsi il calciomercato. Infatti, sono sempre più vicine le uscite in prestito di Lorenzo Lucca e Noa Lang.
Per il primo gli azzurri hanno trovato un accordo di massima con il Nottingham Forest. Il futuro della punta dipenderà dalla sua volontà. Su di lui c’è anche l’interesse del Pisa, con i nerazzurri che corteggiano Lucca per il ritorno in Toscana. Lang, invece, si avvicina al Galatasaray. Una volta completate queste due cessioni, per gli azzurri si sbloccherà il mercato in entrata.
Infatti, per il Napoli il mercato di gennaio dovrà essere obbligatoriamente a saldo zero. In sostanza, per acquistare si dovrà prima cedere.
Napoli, si sblocca il mercato in entrata
Se entrambe le operazioni dovessero raggiungere il traguardo, il Napoli penserà alle entrate, per sostituire i due giocatori.
Da capire quali saranno i piani della società: se stringere per En-Nesyri o Sterling o andare su altre soluzioni.